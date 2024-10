L’edizione odierna del The Sun ha fatto il punto su un possibile colpo in entrata del Napoli per il mercato di gennaio. Secondo il quotidiano britannico il Napoli per rinforzarsi nel mercato di gennaio sarebbe interessato a Ben Chilwell, terzino sinistro del Chlesea. Il giocatore inglese è ai margini del progetto dei Blues e così starebbe pensando di cambiare aria. Mister Conte si è mosso nuovamente in prima persona per convincere il terzino ad approdare in azzurro, ma c’è tanta concorrenza in Premier League. Infatti sul giocatore inglese vi sono anche Fulham, Crystal Palace ed Ipswich, ma conterà molto la volontà del giocatore. Il Napoli potrebbe prenderlo con un prestito con diritto di riscatto, ma la situazione è ancora in evoluzione.