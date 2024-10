Rafa Marin, difensore ventiduenne del Napoli parte titolare con la Spagna U21 vs Malta.

Il giocatore nonostante i pochi minuti giocati al Napoli ed 1 sola titolarità contro il Palermo in coppa Italia, partita vinta dai partenopei per 5-0, è stato convocato dal ct Santiago Denia. Nonostante ciò ancora non si era visto in campo prima di oggi neanche nella Spagna U21.

Pensate possa fare bene da titolare?