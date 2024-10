Parolo: “Bonny simile a Lukaku, il Napoli farebbe un gran acquisto”

Marco Parolo ex centrocampista di Parma e Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Parmalive.com, ha parlato di Romelu Lukaku e la sua somiglianza con Bonny. Queste le sue parole:

“Ero desideroso di vedere Bonny in Serie A, sta manifestando tutte le sue capacità. Per me è come il Lukaku di Pecchia; a livello di caratteristiche si somigliano, per questo non li vedrei bene insieme.

Secondo me Conte impazzisce per lui, e credo che se il Napoli decidesse di prenderlo farebbe un gran colpo. Con un tecnico come lui, lo prenderei all’istante”.