Oggi alle ore 12 partirà la prima fase di prevendita per il match Napoli-Atalanta che si disputerà domenica 3 novembre alle ore 12:30 allo Stadio Maradona. La prevendita si dividerà sempre in due fasi, la prima riservata solo ai possessori di fidelity card, la seconda invece sarà libera. Ovviamente per chi rientra nella prima categoria i prezzi saranno scontati, cosi come per gli under 30. I prezzi per settore sono:

CURVE INFERIORI: 30 euro (25 con fidelity)

C URVE SUPERIORI: 45 euro (40 con fidelity)

DISTINTI INFERIORI 60 euro (50 con fidelity)

DISTINTI SUPERIORI 75 euro (65 con fidelity)

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85 euro (75 con fidelity)

TRIBUNA NISIDA 100 euro (90 con fidelity)

TRIBUNA POSILLIPO 115 euro (105 con fidelity)

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135 euro (120 con fidelity)