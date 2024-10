L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il Napoli di Antonio Conte. Secondo il quotidiano l’approdo sotto al Vesuvio di mister Conte è stato determinante per l’arrivo di giocatori durante il mercato estivo. Questi giocatori, uniti a chi già c’era hanno portato soprattutto muscoli e centimetri, utili a difendere la propria area di rigore, ma anche fondamentali per azioni offensive e dominare a centrocampo. Basti pensare che tre dei sette acquisti superano il metro e novanta: Buongiorno è alto 1,94, McTominay 1,93 e Lukaku 1,91. Questi uniti ai colossi precedenti, recuperati in toto come Anguissa, Olivera e Di Lorenzo hanno riportato il Napoli al vertice. Basti vedere che rispetto all’anno scorso il Napoli è cresciuto in altezza media, passando dal 16°posto al 14°posto in questa classifica.