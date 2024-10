L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul portiere azzurro Elia Caprile. Secondo il quotidiano domenica contro l’Empoli Caprile tornerà da ex ed anche da titolare allo stadio Castellani. Se glielo avessero detto lo scorso maggio non ci avrebbe creduto nemmeno lui. Passare così velocemente dal lottare per non retrocedere a lottare per traguardi importanti. Con la maglia dell’Empoli ha disputato 23 partite subendo 27 gol ed ottenendo cinque clean-sheet. Lui arrivato al Napoli dal Bari, con cui aveva sfiorato la promozione in Serie A, e si era dimostrato subito affidabile e contribuendo al miracolo salvezza dell’Empoli. Con la maglia del Napoli ha disputato tre partite in questa stagione, ottenendo due clean-sheet e subendo solo un gol nell’ultima gara contro il Como, debuttando e restando freddo nella gara contro la Juventus. Ora domenica toccherà di nuovo a lui, nell’attesa che Meret recuperi definitivamente