Fondi illeciti per Udinese-Napoli: La Corte dei Conti scagiona il Napoli.

La corte dei conti scagiona la società azzurra dall'accusa di fondi illeciti per Udinese vs Napoli.

Come riportato dall’ avvocato Arturo Testa a RADIO CRC, Il Napoli è stato scagionato dall’accusa di aver utilizzato in modo illecito fondi pubblici.

Difatti quel 4 maggio 2023, venne disputata allo Stadio Friuli di Udine: Udinese vs Napoli , partita valida per il match scudetto.

A Napoli, la SSC NAPOLI organizzò la proiezione della partita su dei maxi schermo all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il ricavato della vendita dei biglietti, come dichiarato dalla società è stato in parte utilizzato per i costi d’organizzazione dell’evento e la restante parte rimasta venne da subito devoluta in beneficenza. Dunque, la sentenza della Corte dei Conti, ha dichiarato la correttezza dell’operato della SSC NAPOLI.