Chilwell-Napoli. Idea in difesa per gennaio.

Il Napoli pensa a Ben Chilwell del Chelsea per gennaio.

Il Napoli dopo un ottimo avvio di campionato, che vede la squadra di Antonio Conte prima in solitaria a +2 sull’Inter, pensa già a qualche idea per gennaio. Il club partenopeo sonda il terreno in Premier League.

Come riportato da SportMediaset, Il Napoli starebbe pensando fortemente a Ben Chilwell del Chelsea per rinforzare il pacchetto difensivo partenopeo. Il ventisettenne inglese è reduce da una stagione sottotono. Difatti sono solo 13 le presenze in maglia blues e 1 solo assist realizzato.

Sicuramente si tratterebbe di un ottimo rinforzo per Antonio Conte, in quanto ha ottime statistiche: 80% di precisione nei passaggi, 50% di tiri nello specchio della porta e il 53% dei duelli vinti.

Quanto potrebbe tornare utile al Napoli?