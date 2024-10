L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali. Secondo il quotidiano oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti a Castelvolturno. E sempre nella giornata di oggi torneranno i primi nazionali, come gli italiani Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori. Sempre ieri hanno disputato le ultime gare anche Kvaratskhelia, Lobotka Ngonge e Anguissa, anche loro pronti a unirsi al gruppo. Oggi sono attesi gli ultimi impegni per Gilmour, McTominay, Rrahmani e Rafa Marin. L’ultimo a rientrare sarà Olivera, in campo questa notte con il suo Uruguay per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.