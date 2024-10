Carlo Alvino – Mercato di gennaio: “Vi dico la mia su Simeone e Rapadori…”

Come riportato dal noto giornalista Carlo Alvino, ai microfoni della radio KISS KISS NAPOLI, nonostante le offerte e gli interessamenti di diverse squadre al cholito e a Giacomo RaspadorI, entrambi rimarranno a Napoli poichè sono incedibili e Antonio Conte punta molto su di loro come alternative di Big Rom.

Difatti Carlo Alvino afferma che entrambi sono felici di rimanere a Napoli e che “restano in maglia azzurra per il piacere di restarci”.

In settimana c’è stata anche un interessamento del Torino per Giovanni Simeone, che si trova costretto a prendere un attaccante nel mercato di gennaio, per sostituire l’infortunato Duvan Zapata. I granata offrono 10 milioni ma il Napoli ne chiede 15.

Per Carlo Alvino entrambi i giocatori sono incedibili e rimarranno a Napoli.

Scelta giusta?