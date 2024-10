La Repubblica – Napoli, per Conte la connessione tra squadra e tifosi è fondamentale

Come riportato da La Repubblica, il Napoli ha ritrovato un forte connubio con i tifosi e per Antonio Conte, è un aspetto fondamentale per continuare a fare bene: “Il connubio tra la squadra e il pubblico è tornato e può rappresentare l’ingrediente fondamentale per vivere una stagione di alto livello. È lo stesso Antonio Conte a considerarlo un presupposto fondamentale: « Noi dobbiamo nutrirci di questo entusiasmo. Deve rappresentare pure una responsabilità per dare sempre il massimo. Lo garantiamo alla nostra gente. Non ci tireremo mai indietro. Ho ricevuto tanto da questa gente in maniera incondizionata e vogliamo restituire loro qualcosa di importante. È giusto che il pubblico sogni qualcosa d’importante». E si ripartirà proprio domenica al Castellani. Si scrive Empoli, si legge provincia di Napoli. Sarà così per almeno tre ore. Conte non ha alcuna intenzione di fermarsi“.