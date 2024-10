Giuffredi: “Folorunsho rimane a Napoli anche a gennaio, con Mario fine del rapporto!”

Mario Giuffredi, intervenuto in diretta su Radio CRC, ha parlato di Folorunsho.

Le sue parole: “Folorunsho non si muove da Napoli a gennaio, non andrà via. Il giocatore poteva andare a Bergamo all’Atalanta ma la trattativa l’abbiamo portata avanti solo io e Manna, lui non sapeva niente. Era fatta per 15 milioni poi si è fatto male Scamacca ed è saltato lui. Il Napoli puntava sul calciatore, poi non si è capito cosa è successo. Su Mario Rui posso dirvi che non ho condiviso alcune sue scelte, ha rifiutato diverse destinazioni tra cui quella del San Paolo in estate. Non mi è piaciuta la sua presa di posizione sul rifiutare diverse proposte”.