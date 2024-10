Cds – Napoli, Spinazzola scalpita per un posto da titolare contro l’Empoli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte, potrebbe decidere di impiegare Leonardo Spinazzola dal primo minuto nella trasferta del Castellani di Empoli: “Il Napoli si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Empoli e può fare dei cambi. Uno potrebbe essere l’impiego di Spinazzola dal primo minuto al posto di Olivera. Il terzino uruguaiano, scontata la squalifica di tre turni dopo gli scontri con la Colombia in Coppa America, sarà l’ultimo a rientrare perché giocherà contro l’Ecuador nella notte italiana tra martedì e mercoledì, dunque il suo rientro in Italia – considerato il lungo viaggio di ritorno – è previsto a pochi giorni della sfida di Empoli. Scalpita al suo posto Spinazzola, presto sarà tempo di scelte per Conte“.