Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte, tiene in considerazione anche Cyril Ngonge oltre a Matteo Politano e David Neres per un posto sugli esterni: “Conte tiene in considerazione anche Ngonge dopo averlo visto segnare una doppietta in Coppa Italia. Ha più scelte mister Conte ed è felice di trovarsi in questa situazione nel reparto offensivo, è strafelice di avere problemi del genere, ma non urterà la sensibilità dei ragazzi“.