Cds – David Neres possibile arma in più; Conte lo ha provato al posto di Kvara

Il Corriere dello Sport ha riflettuto sulla posizione di David Neres che potrebbe essere l’arma in più del Napoli di Conte: “David Neres sarà la freccia in più di Antonio Conte nel corso di questa stagione, la prima del brasiliano in maglia Napoli, che durante questa sosta è rimasto a lavorare a Castel Volturno per migliorare su quegli aspetti particolarmente cari al tecnico. Capace di giocare sia a destra che a sinistra o anche più vicino a Lukaku. Perché in queste pochissime occasioni avute il brasiliano ha mostrato di essere un’arma letale in ogni posizione del campo, anche a sinistra al posto di Kvaratskhelia. Anche durante la sosta Nazionali, nell’allenamento congiunto con la Juve Stabia, Conte ha deciso di schierarlo al posto di Kvara ed è lì che ha trovato la doppietta. Neres alza il livello sfruttando la sosta Nazionali per assimilare al meglio i concetti base di Conte e l’importanza della fase difensiva dopo avere saltato i due ritiri estivi. C’è bisogno di tempo, di sbagliare e ancora sbagliare. E’ questo quello che deve fare ora Neres per guadagnarsi una maglia da titolare nel Napoli. Non bastano gol e assist, ora deve migliorare in alcuni concetti avendo giocato in campionato meno impegnativi dal punto di vista tattico. Politano commovente per spirito di sacrificio, spesso è un difensore aggiunto nel Napoli, ma Neres ha alzato notevolmente il livello di competizione tra gli attaccanti e nessuno ha il posto assicurato, come spesso ha sottolineato lo stesso Antonio“.