Repubblica – Conte vuole mantenere alta la concentrazione. I dettagli

Domenica prossima il Napoli sarà ad Empoli per l’ottava giornata di Serie A. I partenopei si preparano già da ora ad una sfida semplice solo sulla carta. Conte sa bene che sono queste le partite più insidiose. “Conte naturalmente manterrà altissima l’asticella della concentrazione per evitare di sottovalutare inconsciamente un avversario che ha cominciato molto bene il campionato”, si legge su La Repubblica. Il Napoli vuole ottenere il massimo per mantenere il primato in classifica e affrontare il mini-ciclo con le grandi (Milan, Atalanta e Inter) con un buon margine di vantaggio su tutte le altre rivali”.