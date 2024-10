Sportweek, rivista della Gazzetta dello Sport, dedica la prima pagina ad Antonio Conte. “Dopo sette giornate il Comandante è in testa da solo con il suo nuovo Napoli – scrive la rivista –già completamente trasformato nel gioco e nella mentalità. Sulla strada dello scudetto c’è anche lui. In prima fila”, conclude il quotidiano. Il tecnico ha effettivamente riportato l’entusiasmo in una piazza che si era ormai spenta e attirato l’ammirazione, la curiosità e anche l’invidia dell’Italia intera.