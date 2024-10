Nessuno come Neres per il Napoli: 3 assist e un gol, il brasiliano rappresenta il 12º uomo di Conte

Il Napoli guida la classifica e Conte apprezza il suo dodicesimo uomo, David Neres. Con già 3 assist e 1 gol, il brasiliano ricorda le prime prestazioni di Mertens e crea sfide per l’allenatore nella composizione dell’attacco. Sky Sport ha riconosciuto le doti del giocatore brasiliano, arrivato in estate dal Benfica per circa trenta milioni.



Neres è amato dai tifosi e sta attirando anche l’attenzione di Conte. Sulla fascia destra, Politano è un titolare indiscutibile, essenziale per gli equilibri della squadra, mentre a sinistra Kvaratskhelia continua a brillare con prestazioni costanti. Questo mette Conte in una posizione difficile, specialmente con Gilmour che offre un’ottima alternativa. Tuttavia, Neres ha numeri impressionanti: 3 assist e 1 gol già all’attivo. La sua capacità di sorprendere gli avversari, sia nel dribbling stretto che in spazi aperti, è notevole.

David Neres Campos, brasiliano di San Paolo, ha subito ricevuto confronti con Careca al suo arrivo a Napoli. È un esterno dinamico, capace di sfoggiare giocate brillanti. Dopo un periodo di grande successo all’Ajax, ha dovuto affrontare difficoltà a causa della guerra allo Shakhtar e poi ha giocato al Benfica, dove era schierato sulla trequarti vicino a Di Maria.Ora, con un trasferimento da trenta milioni, il suo valore sta crescendo.