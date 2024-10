Napoli, Meret in bilico: rischia di saltare anche l’Empoli

La sosta per le nazionali porta una nota positiva al Napoli di Antonio Conte, che si ritrova in cima alla classifica di Serie A dopo 7 partite, con 5 vittorie e 16 punti. Tuttavia, motivo di preoccupazione per il tecnico è l’infortunio di Alex Meret, fermo dalla partita contro la Juventus.

Dopo la sosta per le Nazionali, ci si aspettava di rivedere il portiere del Napoli in campo, ma la situazione potrebbe essere diversa. Meret si è infortunato il 21 settembre durante il primo tempo della sfida contro la Juventus allo Stadium. Gli esami medici hanno rivelato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, il che ha comportato un periodo di assenza.

Caprile lo ha sostituito, giocando contro il Monza e il Como in campionato e il Palermo in Coppa Italia, oltre a completare il resto della partita di Torino.

Durante la sosta, Meret ha continuato il suo percorso di riabilitazione a Castel Volturno e ha effettuato ulteriori accertamenti. Tuttavia, il problema non è ancora risolto: Meret potrebbe saltare anche la partita contro l’Empoli, primo impegno dopo la pausa. Caprile, ex giocatore dell’Empoli, è quindi in pole position per continuare a giocare. Meret potrebbe essere disponibile per Napoli-Lecce, fissata per il 26 ottobre.