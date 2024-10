Il Napoli durante la sosta delle nazionali e prima della gara con l’Empoli al Castellani, approfitta di due giorni liberi concessi da Antonio Conte. Primo posto in classifica e un po’ di meritato riposo a chi non è stato convocato per gli impegni di Nations League.

Secondo La Repubblica, il mister azzurro ha concesso la giornata di domenica e lunedì di riposo ai suoi ragazzi, con gli allenamenti che riprenderanno nel pomeriggio di martedì 15 ottobre.