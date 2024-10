Formazioni Italia-Isralele, possibilità per Raspadori?

Formazioni Italia-Israele: il CT Spalletti sta considerando una rivisitazione della sua strategia, tra turnover e conferme. Lunedì 14 ottobre si svolgerà la partita Italia-Israele, e Spalletti sembra intenzionato a apportare cambiamenti, in particolare sulle fasce.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Udogie potrebbe prendere il posto di Dimarco per concedere un po’ di riposo all’interista. In attacco, è previsto un tandem tra Raspadori e Retegui. Tuttavia, le modifiche più significative riguardano gli esterni: Spalletti starebbe valutando di schierare Bellanova e Udogie fin dall’inizio, per far riposare Cambiaso e Dimarco. Al momento, le scelte non sono definitive, poiché il CT non ha ancora testato la formazione durante l’ultimo allenamento prima della partenza per Udine