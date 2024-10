Empoli, Esposito: “Sento spesso Lukaku. Vi racconto un aneddoto”

Sebastiano Esposito è nato a Castellammare di Stabia, ma come tutti gli scugnizzi del sud ha fatto il suo esordio in Serie A lontano da Napoli. Adesso gioca per l’Empoli. In occasione della sfida di domenica prossima contro il Napoli l’attaccante è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti trattati, è arrivato il momento Lukaku. Esposito conosce Big Rom dalla sua avventura all’Inter e i due sarebbero rimasti in contatto. Alla rosea, infatti, ha rivelato un simpatico aneddoto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione. “Lo sento a Romelu – ha detto – Poco fa ero a San Giorgio a Cremano e c’era una statua enorme. L’ho chiamato. Per sfotterlo naturalmente”.