CdS – Di Lorenzo, voltare pagina con Conte è stato facile

Questa estate è stata molto complicata. Dopo un anno disastroso con lo scudetto sul petto, a tanti è mancata la motivazione per continuare col Napoli. Solo Lobotka, dopo l’Europeo, sembrava deciso a restare. Fra gli insoddisfatti c’erano i leader del Napoli dello scudetto, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo. Voltare pagina dopo un periodo così diventa facile quando c’è uno come Antonio Conte. Lo ha scritto il Corriere dello Sport nell’edizione odierna con un approfondimento sul capitano. Tutto ciò che è accaduto in estate è ora, infatti, un ricordo lontano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Così è stato per Giovanni Di Lorenzo, che alla telefonata di Antonio Conte arrivata in estate ha risposto con garbo e curiosità nonostante lo stato d’animo gli avesse insinuato il dubbio che la sua avventura con il Napoli fosse ai titoli di coda e ai ringraziamenti dopo cinque anni e un sogno chiamato scudetto. Voltare pagina è stato facile. Lo è sempre quando c’è uno come il tecnico salentino ad allenarti, uno che sa curare la forma fisica e l’aspetto mentale. Lo dicono soprattutto i suoi ex giocatori, incantati dai suoi metodi. E allora Di Lorenzo s’è rimboccato le maniche dopo una stagione complicata, ha scritto una lunga lettera per far pace con i tifosi, s’è messo a disposizione del suo nuovo coach, che non l’ha mai sostituito”.