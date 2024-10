SKY – Italia, il programma verso la sfida con Israele: i dettagli

Lunedì alle 20:45 l’Italia scenderà nuovamente in campo per la sfida con Israele, valida per la fase a gironi della Nations League. I ragazzi di Spalletti sono reduci dal 2-2 subito in rimonta dal Belgio. Una beffa che, almeno per ora, non sembra compromettere il buon percorso fatto finora. Con i mediorientali vincere è un imperativo per poter consolidare il primo posto ed avere vita facile nella qualificazione al prossimo mondiale. Sky Sport, intanto, svela il programma degli azzurri fino a lunedì. Di seguito, il calendario:

SABATO 12 OTTOBRE

13.45 – conferenza stampa di Frattesi a Coverciano

– conferenza stampa di Frattesi a Coverciano 16 – allenamento (aperto ai Media 15’) a Coverciano

DOMENICA 13 OTTOBRE

10.30 – allenamento (aperto ai Media 15’) a Coverciano

– allenamento (aperto ai Media 15’) a Coverciano 17.00 – trasferimento Firenze-Udine

– trasferimento Firenze-Udine 17.30 – conferenza Stampa ISRAELE Stadio Friuli

– conferenza Stampa ISRAELE Stadio Friuli 18.00 – allenamento ISRAELE Stadio Friuli

– allenamento ISRAELE Stadio Friuli 18.30 – conferenza Stampa Stadio Friuli

LUNEDì 14 OTTOBRE