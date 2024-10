Repubblica – Napoli, il programma prima del tour de force: quanti giorni di riposo ha concesso Conte

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli tornerà in campo contro Empoli e Lecce. Dopodiché, gli azzurri affronteranno un vero e proprio tour de force che può solo servire a testare le ambizioni tricolori degli azzurri. Ad ostacolare il Napoli ci saranno, in ordine, Milan, Atalanta e Inter.

Il Napoli, anche se dimezzato per le convocazioni nazionali, sta già lavorando per questi impegni. Stamattina il gruppo si è riunito per una seduta, poi Antonio Conte ha proclamato il rompete le righe: gli azzurri hanno avuto diritto a 2 giorni di riposo, poi da martedì torneranno ad allenarsi a Castel Volturno. La prossima settimana sono previsti anche i ritorni dei nazionali che permetteranno al tecnico azzurro di lavorare alla sfida con l’Empoli. Lo fa sapere il quotidiano La Repubblica.