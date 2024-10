Lituania-Kosovo 1-2, la Nazionale di Rrahmani aggancia la Romania: la gara dell’azzurro

Il terzo turno del girone C in Nations League ha visto il trionfo del Kosovo sulla Lituania con il risultato di 2-1. Allo stadio Steponas Darius and Stasys Girenas di Kaunas Zhegrova e Krasniqi assicurano i tre punti alla loro nazionale. La Lituania si sveglia troppo tardi, all’84’, quando Golubickas accorcia le distanze.

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha disputato tutta la gara. Sul gol subito non ha potuto nulla. Intanto, il Kosovo si porta a 6 punti nella classifica del girone C agganciando la Romania in testa. e superando il Cipro terzo. La Lituania resta fanalino di coda con 0 punti conquistati.