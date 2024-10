L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli in vista della sessione di gennaio. Secondo il quotidiano il Napoli di Conte sta viaggiando molto forte, il tecnico azzurro sembra essersi affidato a uno zoccolo duro di 12-14 giocatori. Al momento uno dei meno impiegati è Giacomo Raspadori. L’attaccante gradirebbe avere maggiore spazio. Anche con la nazionale italiana fatica a trovare spazio, tutto ciò è una conseguenza dello scarso impiego con il Napoli. Per questo la Juventus potrebbe fare un tentativo a gennaio per l’azzurro. Non ci sono segnali di mal di pancia, ma se continua a giocare così poco rischia anche la Nazionale. E in agguato spunta il suo vecchio ammiratore Cristiano Giuntoli.