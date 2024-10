L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione spinosa legata a Juan Jesus. Secondo il quotidiano le parole di Juan Jesus su Instagram dopo il tentato furto della sua auto non sono piaciute praticamente a nessuno. Qualcuno l’ha interpretato come un messaggio chiaro, ovvero che il difensore brasiliano vuole essere ceduto anche a gennaio se possibile e quindi sei mesi prima della scadenza naturale del suo contratto. Il club azzurro dunque potrebbe decidere di liberarlo nel mercato invernale, ed avrebbe individuato il suo sostituto in Jaka Bijol, difensore sloveno dell’ dell’Udinese.