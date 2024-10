L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante David Neres. Secondo il quotidiano il brasiliano ha già incantato i tifosi del Napoli, che sono già in estasi per le giocate del furetto brasiliano. Neres però sembra essere praticamente già un rimpianto per i tifosi del Benfica. Il motivo per cui il brasiliano è andato via dal club biancorosso è stato perchè era oscurato dalla presenza nel suo ruolo di Angel Di Maria. Il Napoli ha subito colto l’occasione e l’ha acquistato per circa 30 milioni. Le giocate di Neres hanno subito mandato in visibilio i tifosi azzurri aumentando ancor di più i rimpianti per quelli del Benfica.