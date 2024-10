L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano uno dei nomi più chiacchierati del mercato invernale potrebbe essere quello di Milan Skriniar. Il difensore slovacco trasferitosi dall’Inter al Psg nel 2023 è poco considerato da Luis Enrique e potrebbe cambiare aria nella sessione invernale di mercato. Il difensore ex Inter è nel mirino di due squadre italiane: il Napoli e la Juventus. A Napoli ritroverebbe Antonio Conte con cui ha vinto lo Scudetto all’Inter nel 2021, la Juventus lo vuole per sostituire l’infortunato Bremer. Il nodo principale per entrambe le squadre è rappresentato dall’ingaggio di Skriniar, che è di circa 9 milioni, quindi l’unica soluzione è quella di un prestito secco, con molto ingaggio coperto dai parigini.