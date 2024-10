Empoli Channel- Out in tre contro il Napoli, Viti ritorna dalla convocazione con l’Under 21: da valutare le condizioni

Empoli Channel ha fatto il punto su Empoli-Napoli. Dopo la sosta per le nazionali, domenica 20 ottobre alle 12:30, le due squadre si sfideranno al Castellani nella gara valida per l’ottava giornata di Serie A. I partenopei arrivano in Toscana dopo la vittoria casalinga contro il Como, mentre i padroni di casa hanno perso 2-1 contro la Lazio.

In casa Empoli sono alla prese con gli infortuni. In particolare, Mattia Viti è ritornato dalla convocazione con l’under 21 a causa di un problema fisico. Nei prossimi giorni se ne valuterà l’entità. In gruppo, ma con allenamento differenziato Zurkowski e Bandinelli. Ci vorrà ancora qualche settimana per recuperarli completamente. Maleh si allena a parte per un problema all’adduttore.