Dalla Spagna – Mistero Rafa Marin, perché non gioca? Conte preferisce non cambiare

Rafa Marin, arrivato a Napoli quest’estate dal Real Madrid, non ha ancora timbrato il cartellino della titolarità in Serie A. La prima presenza col Napoli in una gara ufficiale è arrivata soltanto contro il Palermo in Coppa Italia. Nel derby delle Due Sicilie il Napoli delle seconde linee si è imposto con un roboante 5-0. Ottima la prestazione di tutti, rimandato invece proprio il difensore spagnolo. Contro il Palermo prestazione opaca, in ritardo negli interventi e poca reattività.

Sulla situazione di Rafa Marin si è interrogato il quotidiano spagnolo Marca. “E’ ancora più sorprendente che Rafa Marin non abbia ancora esordito in Serie A”, si legge. “E’ stato in panchina in tutte e sette le partite disputate finora. Conte, che non ama i cambiamenti, rimane fedele al trio Di Lorenzo-Rrahmani-Buongiorno o al duo Rrahmani-Buongiorno, a seconda che giochi a tre o quattro”, conclude il quotidiano.