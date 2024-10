Da Torino – Infortunio grave per Zapata, si guarda in casa Napoli per sostituirlo. I dettagli

Elena Rossin, giornalista di TorinoGranata, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Napoli Centrale. La collega si è soffermata sull’infortunio di Duvan Zapata e ha affermato che i granata potrebbero pensare a Giovanni Simeone per sostituirlo.

“L’infortunio a Duvan Zapata è gravissimo per il Torino perché, insieme ad Adams, era il giocatore che finora ha segnato più gol”, ha spiegato Rossin. “Premesso che Vanoli ha sempre dichiarato di voler quattro attaccanti, è vero che più o meno ce li ha, ma non sono punte vere. Rivolgersi al mercato degli svincolati non credo che lo si farà, innanzitutto non è facile trovare un giocatore con le sue caratteristiche, ma soprattutto, se anche uno di loro fosse scelto, avrebbe bisogno di tempo per apprendere il credo calcistico di Vanoli e per avere una forma fisica consona”.

Infine, sulla possibilità di comprare Simeone, la giornalista ha risposto: “Sì, potrebbe esserlo. Non è la prima volta che si parla di lui. Bisogna vedere se effettivamente il Torino, a gennaio, sarà della stessa idea”.