Nella sfida di Nations League tra Italia e Belgio disputata ieri sera a Roma è stato espulso il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Per questo motivo nella quarta giornata sarà squalificato, e il Ct azzurro Luciano Spalletti ha deciso di farlo tornare a Trigoria per allenarsi con i giallorosso. Al suo posto il tecnico ex Napoli ha deciso di convocare il trequartista dell’Atalanta Nicolò Zaniolo.