Il commissario tecnico del Belgio, Domenico Tedesco, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dopo il match terminato 2-2 contro l’Italia di Luciano Spalletti:

Quanto è mancato Lukaku? “Pensavamo di dover fare qualcosina in più dopo aver preso il gol, lì invece devi rimanere calmo e compatto. Non ci siamo riusciti, l’Italia ha raddoppiato per questo. Giocatori come Romelu, De Bruyne e Onana aiutano ad affrontare giocatori di questo calibro”.