Specchia: “Al momento a Napoli c’è troppa euforia, giocato solo 9 partite con prestazioni contraddittorie”

L’allenatore Paolo Specchia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della squadra allenata da mister Conte e dall’euforia della piazza. Queste le sue parole: “A Napoli c’è troppa euforia, fino ad ora sono state giocate solamente 9 partite e con prestazioni contraddittorie. Magari vedi un primo tempo meraviglioso ed un secondo diverso o viceversa. Il Napoli ha grandi margini di miglioramento ma vedo un Kvaratskhelia non sereno e che sembra non stare bene. A questo punto, con questi Neres e Politano in squadra il calciatore deve darsi una svegliata. Esce col muso ma è una cosa che non si fa, non puoi uscire ombroso. Non riesco ad essere innamorato di Kvaratskhelia, Politano deve giocare sempre e con questo Neres lo metterei sulla sinistra. Lukaku nelle ultime partite non mi è piaciuto tanto, ma a livello di assist è fenomenale. Spero che riesca a trovare presto la miglior condizione possibile, per ora non ha mostrato il vero Lukaku, ma è un giocatore utile e funzionale al reparto”.