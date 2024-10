Ordine: “Napoli? Calendario troppo semplice”

Il giornalista Franco Ordine ha rilasciato delle dichiarazioni a Napoli Magazine Live, su Radio Punto Zero, dove ha detto la sua sul Napoli:

“Obiettivamente, il Napoli ha avuto un calendario molto semplice se si esclude la Juventus e ha avuto situazioni in cui ha dimostrato di essere in difficoltà però è riuscita sempre a portarla a casa dimostrando una sorta di determinazione e motivazione che possono essere un valore aggiunto in una squadra con una cifra tecnica elevata. La differenza sarà scavata proprio nel momento in cui, dopo la sosta, il Napoli affronterà squadre di pari livello tecnico“.