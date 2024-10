Leonardo: “Il campionato italiano è aperto, c’è l’Inter che è campione in carica, ma il Napoli sta dimostrando grande crescita”

L’ex tecnico di Milan ed Inter Leonardo ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti al Festival dello Sport del campionato italiano e della lotta per lo Scudetto. Queste le sue parole: “Il campionato italiano è difficile ed aperto a tante squadre e ad oggi è veramente complicato dire chi possa essere veramente la squadra favorita. L’Inter è la squadra campione in carica, e sicuramente conta visto la continuità di tanti anni con lo stesso allenatore, gli stessi giocatori, lo stesso progetto e sicuramente dà stabilità. Il Napoli sta dimostrando che in questo periodo è in crescita, una spinta importante può arrivare da Conte che è un motivatore, al di là della sua bravura. Il Milan mi sembra un po’ più in difficoltà, sta cercando una nuova identità con qualche problema. Per vincere ad oggi è la squadra che mi sembra più distante”.