Valerio Giuffrida, insieme al fratello Gabriele e alla loro agenzia GG11, è stato uno degli agenti più attivi durante l’ultima sessione di mercato estiva. Nella loro scuderia ci sono calciatori del calibro di Albert Gudmundsson, Maduka Okoye e Hamed Traoré e allenatori come Stefano Pioli e Davide Nicola, ma il loro lavoro ha coinvolto anche le intermediazioni di big come David De Gea, Artem Dovbyk e Vitinha. In esclusiva per TMW, lo stesso Giuffrida ha raccontato segreti e retroscena del calciomercato.

Traoré dopo l’esperienza al Napoli ora gioca nell’Auxerre: “Ha scelto di mettersi in gioco in Francia perché sapeva che doveva trovare continuità ed è quello che sta facendo. Sta dimostrando quello che aveva fatto vedere ai tempi del Sassuolo, un valore che lo aveva reso uno dei giocatori più forti del campionato. Alcuni eventi sfortunati come un infortunio al piede ed un’infezione contratta in Africa gli hanno condizionato due anni di carriera impedendogli di giocare regolarmente. Sta tornando il calciatore che conoscevamo e che aveva attratto l’attenzione di club importanti come Milan ed Arsenal”.