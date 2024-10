Fedele: “Per me c’è bisogno che Kvara rinnovi, per cambiare mentalità bisogna eliminare la problematica ingaggi”

L’agente Gaetano Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del Napoli, della situazione rinnovi e di Kvaratskhelia. Queste le sue parole: “Per poter dire di aver cambiato definitivamente mentalità bisogna venga risolta la problematica sugli ingaggi, per dare continuità al progetto bisogna che il monte ingaggi preposto venga superato. Per me c’è bisogno che Kvaratskhelia rinnovi il contratto, ma si può fare un discorso diverso per quanto riguarda la clausola rescissoria. Ci vorrà una clausola rescissoria più bassa ed un ingaggio più alto per lui. Oggi Kvaratskhelia dovrebbe prendere quanto Lukaku e al suo agente questo conviene, perché ad un club che me lo chiede deve offrire 10 rispetto ai 6 che prende. Prima o poi Kvaratskhelia dovrà andare via, se non dovesse essere quest’anno sarà il prossimo, ma andrà via”.