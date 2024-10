Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ai microfoni dell’emittente satellitare ha rifilato un attacco a Luciano Spalletti per le dichiarazioni sull’inchiesta ultrà (“Io so riattaccare”, parlando di Simone Inzaghi): “Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, quando stare zitto e non sa portare rispetto ai colleghi. Per le sue dichiarazioni dovrebbe vergognarsi dal punto di vista sportivo. Dovrebbe avere il buon senso di stare zitto. Nel calcio non conosco vergini e santi. Io parlo dello Spalletti allenatore e mai dell’uomo.

Faccio un esempio. Spalletti, che a livello mediatico e social è zero, pubblica uno striscione del Napoli che non era rivolto a lui, ma per un altro tifoso, perché non si informa. Lui, prima di rimuovere il post, pubblica lo striscione, scrive ‘Grazie’ col cuoricino e quindi strizza l’occhio agli ultras. Non può non conoscere gl ultras perché uno-due anni prima erano andati nella sua sala stampa. I rapporti nel mondo del calcio li abbiamo tutti, ma non facciamo finta di essere dei santi”.