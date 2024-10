Corsini: “Spero il campionato possa essere aperto ed equilibrato, il Napoli non ha coppe, potrebbe essere la favorita”

Il giornalista Filippo Corsini ha parlato ai microfoni di TMW a margine del Festival del Cacio che si sta svolgendo a Trento. Tra gli argomenti trattati anche il campionato attuale e le squadre in lotta per il titolo, con il Napoli che potrebbe essere la sorpresa. Queste le sue parole: “Spero possa essere un campionato equilibrato e senza padroni assoluti. Al momento sembra sia così, ma è ancora molto presto. L’Inter subisce tante reti, ma la storia dice che di solito a vincere è chi subisce meno. Forse Conte può dare più garanzie difensive, dopo la sbandata di Verona ha capito, si è preso la colpa e ha messo la squadra a posto cambiando. Poi non ha coppe, quindi il Napoli potrebbe essere la favorita”.