Cm.com: “Il Napoli potrebbe tornare alla carica per Skriniar, su di lui anche la Juventus”

Il mercato è chiuso da oltre un mese, ma le squadre di Serie A valutano sempre dei nomi per poter puntellare la propria rosa. È anche il caso del Napoli, che in estate aveva cercato Milan Skriniar, in uscita dal Psg, e come riportato da Calciomercato.com potrebbe esserci a gennaio un ritorno di fiamma. In questa stagione lo slovacco ha raccolto davvero un bassissimo minutaggio, e per questo vorrebbe partire, su di lui il Napoli che potrebbe decidere di puntellare la linea di difesa, ma anche la Juventus, che sta cercando un difensore per sostituire Bremer che si infortunato.