TuttoSport – Il Torino segue Simeone; gli azzurri lo valutano 15 milioni di euro

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Torino avrebbe messo nel mirino Giovanni Simeone, potrebbe essere il sostituto dell’infortunato Duvan Zapata: “I rapporti tra i due club sono ottimi come conferma la cessione di Buongiorno, ma De Laurentiis vorrebbe ottimizzare la cessione del suo giocatore che non rientra nei piani di Conte. La valutazione che i partenopei danno è di 15 milioni, tanti, troppi per Cairo. Ma la trattativa si può comunque aprire, magari anche con una formula tipo prestito con obbligo a determinate condizioni. Di sicuro il Torino spinge per avere subito Simeone a gennaio“.