Trevisani: “McTominay contro il Como è stato il migliore in campo, sembra Gulliver in mezzo ai bambini”

Il telecronista Riccardo Trevisani è intervenuto ai microfoni del podcast di Cronache di Spogliatoio, parlando del neo acquisto azzurro McTominay e della sua partita contro il Como. Queste le sue parole: “McTominay in questa Serie A è sempre più Gulliver in mezzo ai bambini. Ho visto voti più bassi di Lobotka sui quotidiani, ma lo slovacco ha giocato un primo tempo orribili, poi ha giocato un gran secondo tempo, ma le partite durano 90 minuti. McTominay per me è stato il migliore del Napoli, per il gol ma anche per strappi fino al 90′ minuto che fanno capire la sua grandissima condizione fisica. Pensate che per quanto è forte Conte ha cambiato modulo così da poterlo utilizzare”.