Terminato l’allenamento congiunto tra Juve Stabia e Napoli, nella sfida tra le due compagini finisce 6-5

Finisce a Castel Volturno l’allenamento congiunto tra il Napoli di mister Antonio Conte e la Juve Stabia allenata da mister Pagliuca. Le due squadre da ormai 2 anni a questa parte si affrontano in amichevole o in partita nel corso degli allenamenti per tenere in ritmo partita i calciatori non impegnati con le nazionali. Nella sfida odierna è battaglia vera tra le due compagini campane, che finiranno il match sul risultato di 6-5 in due tempi da 45 minuti ciascuno. Per il Napoli in rete Lukaku, Simeone e Neres, tutti e 3 con doppietta nel corso della sfida. Per gli stabiesi gol di Piovanello, Piscopo, Meli e la doppietta di Adorante. Questo il comunicato del club: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che al centro sportivo “SSC Napoli Konami Training Center” di Castelvolturno nella giornata di oggi, giovedì 10 ottobre alle ore 15:00, si è disputato l’allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia.L’allenamento si è svolto in due tempi da 45’, dove sia mister Pagliuca che mister Conte hanno schierato tutti i giocatori a loro disposizione. Da segnalare i gol di Piovanello, Piscopo, Meli e la doppietta di Adorante”.