Tegola Empoli, Viti salta il Napoli? Il difensore ha lasciato il ritiro dell’under 21

L’Empoli perde un calciatore in vista della partita contro il Napoli? I toscani saranno i prossimi avversari dei partenopei in campionato. Il match andrà in scena al Castellani il giorno domenica 20 ottobre alle ore 12:30. Questo però, potrebbe essere saltato da un calciatore di Roberto D’Aversa. Infatti, il difensore Mattia Viti, uno dei titolari della formazione empolese, ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana under 21, per la quale gioca. Al momento, non si sa nulla delle sue condizioni, ma c’è il rischio che possa saltare la sfida di domenica 20 ottobre.