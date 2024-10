Suzuki torna sull’espulsione di Napoli-Parma: “Arrivai dispiaciuto in Nazionale”

Zion Suzuki, portiere del Parma attualmente impegnato con la Nazionale del Giappone, è tornato sulla sua espulsione rimediata nel corso del match disputato contro il Napoli lo scorso 31 agosto. Il suo fallo ai danni di David Neres, costrinse i ducali a schierare in porta il difensore Enrico Delprato, poiché Fabio Pecchia aveva esaurito i cambi a disposizione. Di seguito, le sue dichiarazioni rilasciate al media nipponico Sports Hochi.

“Lo 0-0 di Bologna può rappresentare per te uno stimolo nella prossima gara? L’ultima volta che sono venuto in Nazionale ero reduce da un’espulsione rimediata nella partita contro il Napoli, ne ero molto dispiaciuto. Oggi sono invece più tranquillo e preparerò la prossima sfida nella maniera migliore, anche se non è tra le più semplici”