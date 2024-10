SOCIAL – Politano fa una richiesta ai ladri della sua auto! Il messaggio

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è stato derubato da dei ladri nei pressi di un ristorante di Posillipo ieri sera. Il calciatore azzurro ha perso la sua Smart blu e non solo a quanto pare. Per questo motivo fa una richiesta ai rapinatori sul suo profilo Instagram. Ecco il messaggio:

“L’accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c’era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c’è più… per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo”.