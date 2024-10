Sky – Meret non ancora al meglio, contro l’Empoli possibile ancora Caprile dal 1′

Ormai da quasi 1 mese è ai box il portiere del Napoli Alex Meret, che nel corso della sfida contro la Juventus si è infortunato ed è stato sostituito da Elia Caprile. Il portiere ex Bari ed Empoli ha giocato nelle ultime 3 sfide degli azzurri, e nella sfida del Castellani contro la sua ex squadra non è ancora chiaro se sarà in campo o meno. Come riporta Sky Sport i tempi di recupero di Meret sono ormai agli sgoccioli, l’ex Udinese è vicino al ritorno in campo, ma sembra non essere ancora al meglio, proprio per questo motivo Caprile potrebbe avere un’altra possibilità dal 1′ minuto e il rientro da titolare di Meret potrebbe slittare alla sfida con il Lecce.